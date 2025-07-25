Омск-Информ
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·Общество

Ей около полувека.
Во время ремонта фасада дома № 17 на улице Герцена рабочие обнаружили сохранившуюся советскую вывеску, сообщает «Омск_путеводитель». Она принадлежала областному фотоотделению «Зенит», которое располагалось на первом этаже.
Дом 1970-х годов постройки, и вывеске уже около 50 лет. Вход в салон был через первый подъезд с улицы Герцена, где сейчас располагается магазин белья.
Как рассказала одна из местных жительниц, которая сама раньше обращалась в салон за фотографиями, после обеда в доме выстраивались очереди прямо по лестнице, до почтовых ящиков.
1043Андрей Андреев
·Общество

Ей около полувека.
Во время ремонта фасада дома № 17 на улице Герцена рабочие обнаружили сохранившуюся советскую вывеску, сообщает «Омск_путеводитель». Она принадлежала областному фотоотделению «Зенит», которое располагалось на первом этаже.
Дом 1970-х годов постройки, и вывеске уже около 50 лет. Вход в салон был через первый подъезд с улицы Герцена, где сейчас располагается магазин белья.
Как рассказала одна из местных жительниц, которая сама раньше обращалась в салон за фотографиями, после обеда в доме выстраивались очереди прямо по лестнице, до почтовых ящиков.
1043Андрей Андреев