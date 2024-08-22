Омск-Информ
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·Общество

Обсуждение «Дизайн-кода» состоялось на заседании архитектурно-градостроительного совета.

На пошлой неделе в Омске прошло заседание архитектурно-градостроительного совета. В протоколе заседания говорится, что во время заседания власти решили вернуться к обсуждению проекта «Дизайн-код». Главный архитектор Роман Воробьев предложил утвердить в составе правил благоустройства на территории Омска в форме отдельного документа.

По итогам заседания участники решили, что нужно определить 3-4 параметра объектов благоустройства и зоны действия, где установят требования. Мэрия должна высказать свои предложения по разработке «Дизайн-кода» до 11 сентября.

·Общество

Обсуждение «Дизайн-кода» состоялось на заседании архитектурно-градостроительного совета.

На пошлой неделе в Омске прошло заседание архитектурно-градостроительного совета. В протоколе заседания говорится, что во время заседания власти решили вернуться к обсуждению проекта «Дизайн-код». Главный архитектор Роман Воробьев предложил утвердить в составе правил благоустройства на территории Омска в форме отдельного документа.

По итогам заседания участники решили, что нужно определить 3-4 параметра объектов благоустройства и зоны действия, где установят требования. Мэрия должна высказать свои предложения по разработке «Дизайн-кода» до 11 сентября.