·Общество

Для тех, кто планирует использовать натуральный камень при оформлении дома, бассейна, офиса или дачного участка, эксперты разработали карту выбора клея.  

Натуральный камень красив, долговечен и статусен, но раскрывает свои качества только при правильном подборе материалов. Логичный первый шаг – купить клей для натурального камня, ориентируясь не на цену, а на совместимость с породой, основанием и условиями эксплуатации.

Когда вы решаете клей для натурального камня купить, важно понимать: универсального решения нет. У мрамора и гранита разные требования к цвету клея, у фасадов и бассейнов – к влагостойкости и деформативности. Эксперты разработали карту выбора клея для натурального камня.

Виды клеев и где их применять

Цементные клеи (классы C2, C2TE, C2TES1). Минеральные составы на цементной основе для внутренних и наружных работ. Подходят для плит крупного формата, террас, крылец, полов с подогревом. Для светлых камней берите белый клей, чтобы исключить просвечивание и пожелтение. Класс S1/S2 нужен там, где есть деформации: фасады, теплые полы.

Реактивные эпоксидные (R2).  Двухкомпонентные, с высокой адгезией и химстойкостью. Работают в зонах постоянной влаги: бассейны, душевые, цеха. Рекомендуются для плотных и чувствительных к влаге пород (оникс, кварцит), а также при наклейке на металл, старую плитку.

Полиуретановые и MS-полимерные. Эластичные, компенсируют подвижки основания, хорошо держат вибрации. Полезны для ступеней, подступенков, вертикального монтажа элементов декора, плинтусов и наличников из камня.

Полиэстеровые мастики и эпоксидные гели (для ремонта/склейки). Используются для реставрации сколов, склейки швов столешниц, подгонки элементов. Это не основное плиточное клеевание пола, а точечные работы.

Как выбрать под конкретный камень

По породе

  • Мрамор, известняк, травертин: белые цементные C2TE S1; при риске миграции влаги – эпоксидный R2.
  • Гранит, базальт: цементный C2TE, на улице лучше C2TES1; для тяжелых плит – усиленная адгезия.
  • Оникс, светлый кварцит, полупрозрачные породы: реактивные (R2) или белые цементные премиум-класса с низкой водоотдачей.
  • Сланец, песчаник: цементные C2TE; на фасадах – деформируемые S1/S2.

По условиям эксплуатации

  • Фасады, террасы, крыльца: морозостойкие C2TES1/S2, праймер и гидроизоляция по основанию.
  • Бассейны, постоянная влага: эпоксидные R2, швы эпоксидной затиркой.
  • Теплый пол: деформируемые C2TES1, тонкослойная укладка.
  • Вертикальные зоны и элементы: полиуретановые/MS-полимерные или тиксотропные цементные.

Две короткие памятки

Чек-лист выбора

  • тип камня и его цвет/прозрачность;
  • условия: улица/внутри, вода/мороз/нагрев;
  • основание (бетон, стяжка, старая плитка, металл);
  • формат и вес плит, требуемая тиксотропность;
  • класс клея: C2, S1/S2, R2;
  • цвет (белый для светлых и полупрозрачных камней).

Топ ошибок, которые легко избежать

  • укладка светлого камня на серый клей с высокой водоотдачей;
  • отсутствие праймера и гидроизоляции по основанию;
  • толстый слой вместо выравнивания стяжки заранее;
  • работа вне температурного диапазона и по влажному основанию;
  • экономия на деформируемости (нет S1/S2 там, где она нужна).

Основание и технология

Подготовка

Основание должно быть прочным, ровным, сухим и чистым. Влажность стяжки – в пределах норм производителя. Праймер улучшает адгезию и стабилизирует впитывание.

Укладка

Используйте гребенчатый шпатель и метод «под двойное нанесение» (buttering-floating) для форматов 600 мм и более: клей на основание и на тыльную сторону плиты, чтобы исключить пустоты.

Итоги

Выбор клея прост, если смотреть на три вещи: породу и цвет камня, условия эксплуатации и основание. Белый деформируемый цементный для большинства задач внутри и на улице, эпоксидный для воды и чувствительных пород, полиуретан/MS - для сложной геометрии и вибраций. Такой подход сохраняет эстетику камня и гарантирует долгий срок службы облицовки.

erid: 2W5zFJikp7a

ООО «ЮниПроф», ИНН 9713007291, Реклама  

