Конкурсной комиссии не подошли все четыре кандидата. Но им предложили поучаствовать в новом конкурсе.

Конкурсной комиссии не подошли все четыре кандидата. Но им предложили поучаствовать в новом конкурсе.

Известный омский архитектор Сакен Хусаинов раскрыл «Омск-информу» подробности конкурса на пост главного архитектора. Уже известно, что из четырех кандидатов так никого не выбрали. Конкурс проведут заново.

Бывший претендент на должность главного архитектора пояснил, что конкурсная комиссия забраковала всех претендентов. Ни один не подошел по требованиям. По его словам, конкурсная комиссия ищет профессионального чиновника.

– Во время собеседования мне сказали, что я им не подхожу. Они ищут человека с другими качествами, уровня государственного деятеля. А сегодня прислали официальное уведомление об этом, – уточнил Хусаинов. – Насколько знаю, той же участи удостоились и другие участники. Действующий главный архитектор Наталья Старченкова больше законодатель. Мы с Ольгой Шитиковой полные антиподы, мы архитекторы. Нам сказали, что будут искать кандидатов по всей стране. И предложили поучаствовать в новом конкурсе. Но у меня сложилось впечатление, что они не знают, чего хотят.

По некоторым данным, претендент № 1 на пост главного архитектора уже найден. Но фамилия его пока не называется в кулуарах регионального кабмина.

Для участия в конкурсе заявлялись действующий на тот момент главный архитектор области и замминистра строительства Наталья Старченкова, бывший глава городского департамента архитектуры и градостроительства Игорь Павлов, председатель омского отделения Союза архитекторов Сакен Хусаинов и специалист отдела организации проектных работ компании «Проектстройсервис» Ольга Шитикова.