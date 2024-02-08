Американский бомбардир забросил свои очередные две шайбы, но к тому моменту «Авангард» уже четырежды пропустил от столичной команды и не смог догнать соперника.

Американский бомбардир забросил свои очередные две шайбы, но к тому моменту «Авангард» уже четырежды пропустил от столичной команды и не смог догнать соперника.

После сверхрезультативного матча со СКА, отголоски которого до сих пор разносятся в медиапространстве, болельщики ждали продолжение голевой феерии в сегодняшнем матче с московским «Спартаком». Уже в первом периоде они были вознаграждены, хотя вряд ли этому обрадовались. К окончанию 11-й минуты игры «ястребы» проигрывали – 0:3.

Матч начался с небольшого повреждения вратаря «Авангарда» Ильи Проскурякова, удаления Семена Чистякова и гола в большинстве нападающего «Спартака» Анселя Галимова, который когда-то играл за омскую команду. «Авангард» бросился отыгрываться, но в контратаке пропустил от нападающего «Спартака» Шейна Принса. А к тому времени прошло лишь 5 минут с начала матча. «Спартак» на этом не успокоился. Защитник Дмитрий Вишневский забросил третью шайбу в ворота Проскурякова и отправил голкипера «Авангарда» досматривать матч со скамейки запасных.

Сменивший его Андрей Мишуров действовал понадежнее, хотя свои же защитники, которые периодически ошибались, давали вратарю поработать. Но и он пропустил от нападающего красно-белых Александра Беляева в середине второго периода во время очередной неразберихи у своих ворот.

А потом наконец-то разбушевался Рид Буше. Первую свою шайбу он забросил перед вторым перерывом. «Ястребы» расположились в зоне соперника, разыгрывая большинство. Удаленный игрок «Спартака» уже появился на площадке, но не успел помочь партнерам. В этот самый момент Буше распечатал-таки ворота соперника. А вторую свою шайбу он забросил спустя 24 секунды после начала третьего периода.

После этого «Авангард» включил какие-то бешеные скорости. Однажды Николай Прохоркин угодил в штангу. А Райан Спунер завершил очередную быструю атаку голом. «Ястребы» продолжили наседать, но вновь пропустили контратаку, которую заброшенной шайбой завершил спартаковский нападающий Максим Цыплаков.

Итог игры стал практически ясен. «Авангард» уже ничего не смог сделать, и вторая яркая победа подряд осталась только в мечтах болельщиков.

«Ястребы» проиграли со счетом 3:5 и в воскресенье примут в очередном дерби новосибирскую «Сибирь».