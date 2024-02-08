Омск-Информ
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·Общество

Прямо во время соревнований жители региона смогут выполнить задание проекта «Всей семьей».
Жителей региона приглашают поучаствовать в проекте «Всей семьей». Для этого каждую неделю семье необходимо выполнять несложные задания и выкладывать в соцсетях фотоподтверждение с хештегом #всейсемьей. Каждый месяц у омичей будет возможность получить подарки от организаторов конкурса. А итоги проекта будут подводиться в марте. Самых активных участников ждут большие призы, например, 100 семейных туров по России от проекта «Больше, чем путешествие».
Для участия в акции семьям с детьми необходимо пройти регистрацию в одной из социальных сетей: VK, «Одноклассники»  или на официальном сайте проекта «Всей семьей».
Одно из заданий жители региона могут выполнить во время всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Соревнования пройдут 10 февраля в Омске и 17 районах:  Азовском, Знаменском, Любинском, Калачинском, Одесском, Оконешниковском, Омском, Полтавском, Саргатском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, Нижнеомском, Крутинском, Усть-Ишимском и Большереченском.
Старт гонок состоится в 12:00 на стадионе ОмГАУ (ул. Физкультурная, 12). Желающие смогут проверить свои силы на дистанциях 2, 5 или 10 км. 
Зарегистрироваться на лыжню можно до 10 февраля включительно на сайте госуслуг.
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·Общество

Прямо во время соревнований жители региона смогут выполнить задание проекта «Всей семьей».
Жителей региона приглашают поучаствовать в проекте «Всей семьей». Для этого каждую неделю семье необходимо выполнять несложные задания и выкладывать в соцсетях фотоподтверждение с хештегом #всейсемьей. Каждый месяц у омичей будет возможность получить подарки от организаторов конкурса. А итоги проекта будут подводиться в марте. Самых активных участников ждут большие призы, например, 100 семейных туров по России от проекта «Больше, чем путешествие».
Для участия в акции семьям с детьми необходимо пройти регистрацию в одной из социальных сетей: VK, «Одноклассники»  или на официальном сайте проекта «Всей семьей».
Одно из заданий жители региона могут выполнить во время всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Соревнования пройдут 10 февраля в Омске и 17 районах:  Азовском, Знаменском, Любинском, Калачинском, Одесском, Оконешниковском, Омском, Полтавском, Саргатском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, Нижнеомском, Крутинском, Усть-Ишимском и Большереченском.
Старт гонок состоится в 12:00 на стадионе ОмГАУ (ул. Физкультурная, 12). Желающие смогут проверить свои силы на дистанциях 2, 5 или 10 км. 
Зарегистрироваться на лыжню можно до 10 февраля включительно на сайте госуслуг.
1320