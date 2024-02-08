За один рейд в Омске было выдано 12 предписаний и составлено три протокола за неисполнение ранее выданных предписаний.

За один рейд в Омске было выдано 12 предписаний и составлено три протокола за неисполнение ранее выданных предписаний.

Сотрудники департамента контроля продолжают проверять, как хозяйствующие субъекты занимаются уборкой снега и наледи. Накануне рейд прошел на улицах Стальского, Полторацкого, 3-я Молодежная, Малунцева, Андрианова, Шаронова, Перелета, Взлетная, Конева, Ватутина, проспектах Маркса, Космический, Культуры, Мира (от Химиков до Нефтезаводской) и бульваре Петухова.

Оказалось, что плохо следит за своей территорией ООО «Сибжилсервис», которое отвечает за уборку во дворах домов № 195, 197, 193а, 193б, 191а, 193 и 199а по улице Учебной. Также не убраны снег и наледь у ТЦ «Планета дом» и у торгового комплекса по проспекту Космическому, 91б.

При этом владельцы КЦ «Атриум-кино» и управляющих организаций «Универсал» (дом по ул. Лермонтова, 136) и «Труд» (дом по ул. Стальского, 9) попали в список «отличников».

Всего во время рейда было выдано 12 предписаний и составлено три протокола за неисполнение ранее выданных предписаний. Нарушителям требований грозят штрафы до 20 тысяч рублей, а также возможная дисквалификация должностного лица на срок до трех лет.