Депутаты горсовета предложили использовать так называемые неликвидные земли под скверы, парковки и детские площадки.

Депутаты горсовета предложили использовать так называемые неликвидные земли под скверы, парковки и детские площадки.

На сегодняшнем комитете по экономическому развитию в горсовете Омска названо количество земель, пустующих после сноса домов. По словам исполняющей обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяны Фроловой, насчитывается 24 совершенно неликвидные локации.

– Это, как правило, земли общего пользования или участки под рекреацию. Списки направлены в окружные администрации, чтобы они могли понимать, под какие цели можно использовать эти территории, – пояснила она.

Председатель комитета Алексей Провозин предложил найти конкретное применение этим землям. Например, использовать их под детские площадки, скверы, парковки.

– Вопросом пустующих земель после сноса аварийных домов депутатский корпус планомерно занимается уже несколько лет. За этот период количество таких объектов снизилось с 1000 до 200, – привел данные парламентарий. – Как правило, это маленькие участки, непригодные для застройки. На этих локациях могут располагаться парковочные карманы, стоянки, локации под благоустройство, детские или спортивные площадки. Земля не должна простаивать.

Депутаты приняли информацию к сведению и запросили у городской администрации перечень таких неликвидных земель.