Теперь предпринимательнице необходимо привести помещение в порядок.

Теперь предпринимательнице необходимо привести помещение в порядок.

В Омске завершился аукцион по продаже подвала, который находится в старинном особняке, признанном памятником архитектуры – «Дом жилой И. А. Каргенюк». Он находится по адресу: Красный Путь, 14. Помещение площадью почти 140 кв. м продали почти за 8 млн рублей предпринимательнице Светлане Короленко.

Заявка омички оказалась единственной на торгах. Теперь предпринимательнице необходимо привести помещение в порядок. В этом году она должна подготовить проектно-сметную документацию на проведение ремонта, а в 2025 году – выполнить необходимые работы.

Отметим, что ИП омички было зарегистрировано в прошлом году. Ее организация занимается арендой и управлением недвижимостью.