По просьбе президента Владимира Путина работу выставки «Россия» на ВДНХ продлили. Она будет радовать россиян до 8 июля.

По просьбе президента Владимира Путина работу выставки «Россия» на ВДНХ продлили. Она будет радовать россиян до 8 июля.

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ продлили до 8 июля. Об этом «РИА Новостям» сообщил гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль.

– Это прекрасная возможность приехать тем, кто еще не успел там побывать, это и новые возможности, которые открывает летний формат, такие как открытое пространство, спортивные мероприятия, культурные мероприятия, парады, – сообщил Древаль.

По его словам, проект получился удачным, поэтому жалко было бы «терять» летний период, на который у общества «Знание» еще много планов.

Выставка «Россия» открылась 4 ноября в прошлом году и должна была закончиться в середине апреля. Однако в январе президент Владимир Путин предложил продлить ее работу хотя бы летом.