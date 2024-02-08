Совершенствование онлайн-сервисов в 2023 году способствовало увеличению абонентской базы предприятия и укреплению платежной дисциплины.

Совершенствование онлайн-сервисов в 2023 году способствовало увеличению абонентской базы предприятия и укреплению платежной дисциплины.

В «Газпром межрегионгаз Омск» подвели итоги работы с абонентами в 2023 году. Выяснялось, что за год количество абонентов – физических лиц увеличилось на 10 тыс. человек. В целом к началу 2024 года их число превысило 281 тысячу. В основном этому способствовали перевод многоквартирных домов с сжиженного на природный газ в Советском округе Омска и газификация домовладений в Омском и Любинском районах Омской области.

Кроме того в течение года специалисты «Газпром межрегионгаз Омск» проводили системную работу по информированию абонентов о сроках и способах платежей за газ, о взаиморасчетах, поверке приборов учета, причинах образования начислений по нормативу, а также о предусмотренной законодательством ответственности за вмешательство в работу счетчиков и за хищение газа.

Специалисты по работе с населением приняли больше 120 тыс. обращений. В Группу по работе с дистанционными обращениями поступило почти 81,5 тыс. звонков. Абоненты активно использовали другие сервисы дистанционного взаимодействия: «Личный кабинет», «Интернет-приемную» на сайте компании, страницу организации в социальной сети «ВКонтакте», а также электронную почту абонентских участков.

— В планах работы в текущем году – улучшение качества обслуживания абонентов и развитие дистанционных сервисов обратной связи, – сообщила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.

В 2023 году абонентам вручили более 59 тысяч уведомлений о задолженности. «Газпром межрегионгаз Омск» направил в суды 2069 исковых заявлений и заявлений о вынесении судебных приказов на взыскание долга с абонентов-должников. В пользу поставщика газа вынесено 1238 судебных решений на 15,8 млн рублей, включая пени. Приостановлено газоснабжение почти 4 тыс. абонентам, суммарная задолженность которых превысила 47 млн рублей.