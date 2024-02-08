Молодые омские кавээнщики дебютируют в Высшей лиге 13 марта. Среди их соперников выделяется команда «Флэш-Рояль».

Молодые омские кавээнщики дебютируют в Высшей лиге 13 марта. Среди их соперников выделяется команда «Флэш-Рояль».

Стали известны даты игр 1/8 финала Высшей лиги КВН. Напомним, что в сильнейшей лиге Клуба веселых и находчивых в этом году дебютирует омская команда «ВВ».

Омичи выступят в третьей игре, которая состоится 13 марта. У них в соперниках будут «Джентльмены удачи» (Курган), «Мастер Муси» (Москва), «Оборович» (Москва) и «Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону).

Среди соперников омской команды можно выделить «Флэш-Рояль». Эта команда четвертый сезон выступает в Высшей лиге и в прошлом году стала чемпионом. Команда «Джентльмены удачи» в прошлом сезоне дебютировала в Высшей лиге, запомнилась нестандартным юмором и вышла в четвертьфинал. «Мастер Муси», представляющая РЭУ им. Г. В. Плеханова, в прошлом сезоне стала финалистом Премьер-лиги, а «Оборович» – победителем Лиги Москвы и Подмосковья.

Напомним, что команда «ВВ» в прошлом году стала полуфиналистом Премьер-лиги и очень удачно выступила на фестивале «КиВин-2024» в Сочи.

Когда на Первом канале покажут игру с участием омской команды, пока неизвестно.