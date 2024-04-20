Команда «ВВ», которую показали на Первом канале, вышла в четвертьфинал Высшей лиги КВН.

Команда «ВВ», которую показали на Первом канале, вышла в четвертьфинал Высшей лиги КВН.

Накануне на Первом канале показали эфир третьей игры 1/8 финала Высшей лиги Международного Союза КВН. Одним из его участников стала омская команда «ВВ».

Напомним, что игру должны были показать сегодня, но по каким-то причинам омские зрители увидели ее раньше.

Ребята из «ВВ», дебютировавшие в Высшей лиге, вполне уверенно держались на сцене и смотрелись достойно на фоне других команд. По итогам игры омичи заняли четвертое место и вышли в четвертьфинал.

Подводя итоги игры, один из членов жюри Валдис Пельш напомнил, как еще недавно команда «ВВ» принимала участие в детском КВН. Тогда сам Пельш, чтобы поддержать юных омичей, пожелал им выйти в Высшую лигу, но сам не особо в это верил. Теперь же он очень удивился, увидев такую молодую команду в Высшей лиге.

– Я мечтаю состариться вместе с этой командой, – признался известный телеведущий.

Омских кавээнщиков уже поздравил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта региона Иван Колесник, который пожелал команде «ВВ» и дальше радовать зрителей победным юмором.

Напомним, что «ВВ» также участвует в проекте «Лига городов» на ТНТ.