Команда, которая уже скоро дебютирует в Высшей лиге, рассчитывает вновь покорить сердца известных членов жюри.

Команда, которая уже скоро дебютирует в Высшей лиге, рассчитывает вновь покорить сердца известных членов жюри.

Сегодня, 1 марта, в 21:00, на телеканале ТНТ зрителей ждет новый выпуск набирающего популярность юмористического проекта «Лига городов». Напомним, что команды из разных городов борются за главный приз 10 млн рублей.

Но для начала им надо понравиться строгому жюри, которое состоит из известных представителей шоу-бизнеса. Наставниками команд являются Артем Калайджян, Сергей Светлаков, Алексей Щербаков и Тимур Батрутдинов.

Ранее команда КВН «Омская сборная» прошла отбор. Они попали в команду Тимура Батрутдинова. А в новом выпуске «Лиги городов» выступит дебютант Высшей лиги КВН, команда «ВВ». Ребята, которые блеснули в первом сезоне «Лиги городов», решили вновь пройти в шоу. С первой попытки им сделать это не удалось. В баттлах члены жюри отдали предпочтение их соперникам из Белоруссии. Но омичи решили попытать счастье на общих основаниях.

– Наша мотивация – это мы сами. Мы еще не наигрались, не показали себя, как мы можем играть и как мы можем шутить. Нам нравится находиться на проекте и работать с наставниками, мы в этом плане «отличники», возможно, это и играет с нами плохую шутку. Мы стараемся услышать и реализовать все, что нам скажут. И конечно, хочется прославить наш замечательный город Омск. Вторая наша мотивация – это деньги, – признались участники команды «ВВ».

Также сегодня в эфире ТНТ должны были показать омскую команду «Агар». Но пока ситуация остается неясной. Сами представители Медакадемии в соцсетях проанонсировали эфир со своим участием, но, как стало известно РИА «Омск-информ», выступление «Агара» сегодня не покажут на ТНТ. Хотя в последний момент все может измениться.

В любом случае омичам, которые сегодня предпочтут этот канал, будет на кого посмотреть.