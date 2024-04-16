Команда «ВВ» дебютировала в Высшей лиге. Эфир первой игры омичей покажут в ближайшую субботу.

Команда «ВВ» дебютировала в Высшей лиге. Эфир первой игры омичей покажут в ближайшую субботу.

В ближайшую субботу, 20 апреля, в 21:35 на Первом канале покажут эфир третьей игры 1/8 финала нового сезона Высшей лиги Международного союза КВН. В ней среди прочих выступят чемпион прошлого сезона – команда «Флэш-рояль» из Ростова-на-Дону, а также омская команда «ВВ».

Напомним, что «ВВ» стала чемпионом Омской официальной лиги КВН в прошлом сезоне, а по итогам фестиваля «КиВиН-2024» в Сочи получила путевку в Высшую лигу.

Съемки игры проходили еще месяц назад, а эфир должны были показать еще в начале апреля, но из-за теракта в «Крокус Сити Холле» все показы игр сдвинулись. Результат прошедшей игры нигде не озвучивается, чтобы зрителям было максимально интересно.

Отметим, что на Первом канале больше 10 лет не показывали омские команды КВН.