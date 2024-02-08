Омск-Информ
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·Общество

Жителям города предложили придумать названия 44 остановок, которые находятся на железной дороге. Их согласуют в мэрии.

Омские железнодорожники предложили жителям региона придумать названия для остановочных пунктов электричек, которые сейчас имеют только номерное обозначение километра. Как сообщили в АО «Омск-пригород», всего таких остановок 44.

Новые названия омичи могут предложить на сайте АО «Омск-пригород». Все варианты сначала рассмотрит комиссия, а затем выбранные названия согласуют в мэрии города.

·Общество

Жителям города предложили придумать названия 44 остановок, которые находятся на железной дороге. Их согласуют в мэрии.

Омские железнодорожники предложили жителям региона придумать названия для остановочных пунктов электричек, которые сейчас имеют только номерное обозначение километра. Как сообщили в АО «Омск-пригород», всего таких остановок 44.

Новые названия омичи могут предложить на сайте АО «Омск-пригород». Все варианты сначала рассмотрит комиссия, а затем выбранные названия согласуют в мэрии города.