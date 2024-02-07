Заместитель генпрокурора РФ провел на эту тему совещание, в ходе которого дал необходимые распоряжения.
Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин, находящийся в Омске с рабочей поездкой, провел совещание, посвященное квотам на выбросы и охране воздуха.
В совещании участвовали прокурор Омской области Алексей Афанасьев, руководство органов федерального и регионального экологического контроля, а также начальство крупных омских промышленных предприятий. На одном из них заместитель прокурора побывал лично.
– Дмитрий Демешин проинспектировал работу факельной установки, узла рекуперации отходящих газов, операторной панели регулирования технологических процессов и поручил Алексею Афанасьеву взять на контроль исполнение мероприятий по снижению уровня выбросов в атмосферный воздух, проводимых на территории г. Омска в рамках реализации эксперимента по квотированию, – сообщает Управление Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.
Прокуратура Омской области контролирует исполнение в регионе федерального проекта «Чистый воздух».