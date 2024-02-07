Омск-Информ
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·Общество

Исследование проводил сибирский филиал Центра оценки качества зерна. Его специалисты провели целый ряд проверок на безопасность.

Омские сельхозпроизводители и фермеры направили в Сибирский филиал Центра оценки качества зерна первые пробы побочных продуктов животноводства. Сотрудники центра провели 27 исследований по показателям безопасности. Они проверяли поступивший материал на содержание токсичных элементов, пестицидов, сальмонелл, жизнеспособных яиц и личинок гельминтов и прочих опасных бактерий.

– По результатам проведенных исследований несоответствий требованиям законодательства не выявлено, – отметили в центре.

Обязательное проведение исследований побочных продуктов животноводства установлено Правительством РФ.

·Общество

Исследование проводил сибирский филиал Центра оценки качества зерна. Его специалисты провели целый ряд проверок на безопасность.

Омские сельхозпроизводители и фермеры направили в Сибирский филиал Центра оценки качества зерна первые пробы побочных продуктов животноводства. Сотрудники центра провели 27 исследований по показателям безопасности. Они проверяли поступивший материал на содержание токсичных элементов, пестицидов, сальмонелл, жизнеспособных яиц и личинок гельминтов и прочих опасных бактерий.

– По результатам проведенных исследований несоответствий требованиям законодательства не выявлено, – отметили в центре.

Обязательное проведение исследований побочных продуктов животноводства установлено Правительством РФ.