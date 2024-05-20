Об этом предпринимателей и владельцев животных предупреждает региональный Россельхознадзор.

Об этом предпринимателей и владельцев животных предупреждает региональный Россельхознадзор.

Россельхознадзор выявил некачественное лекарственное средство для ветеринарного применения под названием «Рабивак Vn-32/L». Эксперты установили, что оно не соответствует по показателю «Иммуногенная активность».

По закону такие препараты полагается изымать из гражданского оборота, поэтому Управление Россельхознадзора по Омской области сообщает об этом предпринимателям, руководителям ветеринарных аптек и владельцам животных.

– Указанная серия недоброкачественного лекарственного препарата подлежит изъятию из обращения в установленном порядке, введен запрет на ее реализацию, – предупредили в ведомстве.

«Рабивак Vn-32/L» – это вакцина против бешенства для домашних и сельскохозяйственных животных, вводят ее как вынужденно, так и для профилактики заболевания.