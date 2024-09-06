Ветеринарные препараты не только имеют побочные эффекты, но и вредят животным.

Региональный Россельхознадзор изъял из оборота две серии ветеринарных препаратов. Речь идет о «Тиастам 10 % К» производства ООО «Биостим» (Воронежская область) и «Эрисенг Парво/Лепто» производства Laboratorios Hipra, S.A. (Испания).

Эти препараты проверили в лаборатории и выяснили, что их использование может причинить вред здоровью животного. Также эти препараты могут вызвать аллергию, побочные эффекты и снизить эффективность лечения.

Специалисты Россельхознадзора просят омичей сообщить, если они увидят, где эти препараты применяют. Для этого нужно позвонить по телефонам: 44-31-47 или 45-13-27.