Все лекарственные средства для питомцев придется покупать по рецептам. Система выдачи препаратов усложнилась.

С 1 марта 2025 года в России начнется рецептурный отпуск ряда ветеринарных препаратов, новые требования регулируются приказом Минсельхоза № 776. Изменения коснутся в том числе и Омской области.

В частности, прописан порядок назначения и перечень лекарственных средств. К ним относятся антибактериальные, антимикробные, гормональные препараты, а также препараты, в составе которых есть наркотики, психотропные вещества, седативные средства, нейролептики, анальгетики, анестетики, противопаразитарные для сельскохозяйственных животных. Рецепты будут оформляться в системе Россельхознадзора «Гален».

Замначальника Управления государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора Анна Бабушкина прокомментировала особенности процедуры выписки рецепта. Если питомцу назначается на приеме пять лекарственных препаратов, то рецепт придется выписывать на каждый. Кроме того, не получится получить препарат, если он выписан для лошади, а в инструкции указано, что средство применяется для лечения крупнорогатого скота.

– Продать препарат в таком случае нельзя. Рецепт считается неправильно оформленным, и его нужно аннулировать в системе «Гален», – сказала замначальника Управления Россельхознадзора.

За продажу без рецепта ветпрепарата предусмотрены штрафы.

– Для индивидуальных предпринимателей – от 4 тыс. рублей до 8 тыс. рублей, для должностных лиц – от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей. Компаниям грозит также приостановка деятельности до 90 суток, – отметила Анна Бабушкина.

Владельцы домашних животных сразу заметили, что в перечень включены противогельминтные и противоклещевые препараты, которые используются в том числе для профилактики заболеваний.

– С собакой ездим в лес, всегда обрабатываю от клещей. Препараты и так подорожали, например, «Бравекто» – в два раза, а теперь его просто так не купишь? Нужна новая таблетка, и опять идти на прием в клинику с животным? – переживает Ольга Проклова.

Неудобство новой системы владелица собаки видит в том, что рецепты будут действительны только в течение 30 календарных дней, а действие препарата «Бравекто» продолжается в течение максимум 12 недель.

Как рассказала «Омск-информу» хозяйка омского приюта «ЗооСпас» Ольга Тингилева, блохи, клещи и гельминты могут подстерегать животное повсеместно.

– Все мы опасаемся этого решения, и паника, конечно, существует в волонтерских рядах, – сказала она. – Смогут ли ветеринарные врачи выписывать рецепты без первичного приема? А это стоит 800 рублей.

Справедливости ради стоит сказать, что противопаразитарные препараты для ветеринарного применения по рецепту назначаются исключительно для лечения сельскохозяйственных животных. Кошкам и собакам их можно будет купить без лишних бумажек. Новую меру уже окрестили «ветеринарным налогом».