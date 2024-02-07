В последнее время он работал в области цифрового искусства, в том числе создавал NFT-картины.

В последнее время он работал в области цифрового искусства, в том числе создавал NFT-картины.

В Москве умер уроженец Омска, художник Антон Сташевич. Ему было 53 года.

Сташевич – художник и график, последние годы работавший в области цифрового искусства (файн-арт, лентикулярная печать и NFT). Его произведения попали в частные коллекции по всему миру, а также в музеи. В 2010-х омич переехал в Москву, где вместе с художницей Татьяной Ефимчук открыл дизайн-студию. Они выпускали авторские принты для интерьера.

Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и друзьям Антона Сташевича.