Гендиректор ООО «ГК «Энергосистемы» получил 94 млн на строительство многоэтажки. Но дом так и не построили.

Гендиректор ООО «ГК «Энергосистемы» получил 94 млн на строительство многоэтажки. Но дом так и не построили.

В Омске в отношении руководства ООО «ГК «Энергосистемы» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области, в сентябре 2022 года между фондом защиты прав участников долевого строительства Омской области и организацией был заключен договор на строительство многоэтажного дома по улице 11-я Ремесленная. В связи с этим фонд перевел в адрес организации аванс в размере 94 млн рублей. Но 51-летний гендиректор компании решил распорядится этими деньгами по-другому.

– Руководствуясь корыстными мотивами, мужчина перечислил из аванса более 15 млн рублей на цели, не связанные с выполнением договора в адрес нескольких организаций, в результате чего жилой дом в настоящее время не достроен, что привело к нарушению прав и законных интересов участников долевого строительства, – рассказали в ведомстве.

Мужчину задержали в его доме в Ленинградской области. Сейчас следователи проводят обыски и продолжают выяснять причины произошедшего.

Отметим, что свои квартиры не получили 52 омича.