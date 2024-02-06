Все чаще омичи испытывают на себе комбинированные способы телефонного мошенничества, которые направлены на конкретных людей.

Все чаще омичи испытывают на себе комбинированные способы телефонного мошенничества, которые направлены на конкретных людей.

Дистанционные мошенники на месте не стоят и тоже эволюционируют. Так, чтобы завладеть деньгами потенциальной жертвы, они способны составить ее цифровой портрет. Из чего он состоит, рассказала на сегодняшней пресс-конференции заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.

– Он состоит из информации, которую в общем-то сам человек размещает в интернете: о себе, своих родных, об увлечениях, о работе, о досуге. И для того, чтобы выудить у человека какие-то необходимые сведения, заставить его совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт, имитируя голоса близких, родных или коллег с помощью специальных программ. И вот поэтому очень важно не пересылать в мессенджерах сведения из своих документов, не следует вводить свои данные на сомнительных сайтах, – отметила Стрельникова.

Если есть хотя бы малейшее сомнение, что на другом конце провода действительно родственник или знакомый, лучше положить трубку и лично позвонить этому человеку. Это очень частая рекомендация, которой, увы, не все следуют.

Финансовый специалист также напомнила недавний случай, когда омичей втягивали в финансовую пирамиду. Чтобы привлечь внимание, мошенники использовали тематику популярного телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»:

– Интернет-мошенники, конечно, следят за актуальной повесткой, в том числе и творческой. Организаторы предлагают сделать взнос в криптовалюте и получить взамен токены, которые просто с огромной скоростью будут расти в цене. Работает все это по классической схеме: чем больше людей будет в этом проекте, тем быстрее взлетит криптовалюта. Понятное дело, что этот псевдоинвестпроект никакого отношения к создателям сериала, конечно же, не имеет.

Плохая новость для тех, кто поверил таким обещаниям, состоит в том, что найти преступников практически невозможно. Как и выяснить то, куда ушли деньги, ведь криптовалютные кошельки анонимны.

Привлекать средства инвесторов могут только организации, имеющие лицензию ЦБ РФ. На сайте регулятора размещен их список, поэтому тем, кто решил заработать на денежных вложениях, лучше сначала в него заглянуть.