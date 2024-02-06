Омский аграрный университет собрал в своих стенах более 100 спортсменов из семи аграрных вузов страны.

Омский аграрный университет собрал в своих стенах более 100 спортсменов из семи аграрных вузов страны.

В Омске прошел второй этап XI зимней Универсиады высших учебных заведений Минсельхоза РФ по Сибирскому и Уральскому федеральным округам. С 29 января по 2 февраля проходили соревнования по мини-футболу, шахматам, настольному теннису — всего 81 комплект наград.

Оксана Шумакова, ректор ОмГАУ, приветствовала всех участников на церемонии открытия и вручала благодарственные письма и памятные подарки. Отдельно поблагодарила Минсельхоз РФ и Ассоциацию «Агрообразование» за поддержку в проведении мероприятия.

Соревнования проходили в трех основных локациях: мини-футбол в оздоровительном комплексе ИВМиБ ул. Октябрьская, 92, шахматы в Центре молодежных инициатив Омского ГАУ ул. Сибаковская, 16/ 1 , настольный теннис в спортивном зале Омского ГАУ ул. Физкультурная, 4 В. На протяжении всех дней соревнований на всех площадках работали спортивные волонтёры. Главным судьей соревнований стал проректор по социальной работе и молодежной политике — Андрей Забудский.

В соревнованиях по шахматам победу одержал Уральский ГАУ, в турнире по настольному теннису победителем стала команда Алтайского ГАУ, а по по мини-футболу — Кузбасский ГАУ. Наш аграрный университет показал себя лучше всего в настольном теннисе, где Евгений Комаров занял второе место.