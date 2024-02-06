Очень важный и нужный городу объект за счет собственных средств может построить водоканал. Он же сможет брать деньги за расплавленный снег.

Очень важный и нужный городу объект за счет собственных средств может построить водоканал. Он же сможет брать деньги за расплавленный снег.

Первая снегоплавильная станция, которую хотели построить в Омске еще год назад, может стать частной. По словам директора БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Галины Зурнаджан, объект может построить «Росводоканал Омск».

– Я думаю, что все-таки эта задача со строительством снегоплавильной станции решится. Мы выполнили предпроектное изучение территории, где можно было бы разместить эту станцию. Но сейчас рассматривается вопрос, чтобы наш водоканал построил эту станцию собственными силами. Может быть, водоканалу будет даже выгодно. Я думаю, в скором времени мы вернемся к этому вопросу, – заявила Зурнаджан в эфире ГТРК «Иртыш».

Руководитель УДХБ привела в пример Москву, где 29 снегоплавильных станций обслуживаются местным водоканалом. Но он за плавление снега берет деньги. Не исключено, что тоже самое будет и в Омске.