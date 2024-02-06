Договорная кампания 2024 года гарантирует поставки природного газа промпредприятиями, бюджетными и теплоснабжающими организациями региона.

Договорная кампания 2024 года гарантирует поставки природного газа промпредприятиями, бюджетными и теплоснабжающими организациями региона.

По итогам договорной кампании на поставку газа в 2024 году «Газпром межрегионгаз Омск» увеличил количество контрактов с потребителям – юридическим лицам на 5%. Кампания проводилась для закрепления условий отбора, гарантированной поставки и учёта потребления природного газа промышленными предприятиями, бюджетными и теплоснабжающими организациями Омской области.

— Наши потребители будут обеспечены объёмами газа, предусмотренными договорами, при условии соблюдения платежной дисциплины. В планах работы – развитие дистанционных сервисов, в частности, внедрение «Личного кабинета» для юридических лиц, – отметил начальник отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов.

В целом поставщик газа заключил (пролонгировал) 2090 договоров поставки газа. Положительная динамика достигнута в основном за счёт новых договоров с предприятиями малого и среднего бизнеса Омска, а также Омского и Калачинского районов Омской области. На эту категорию потребителей приходится 63% договоров поставки газа.

Договоры с крупными промышленными предприятиями составляют 6%. Среди них – АО «Омскшина», ООО «Омсктехуглерод», АО «Омский каучук», ПО «Полёт», АО «Омсктрансмаш». Суммарное потребление газа этими предприятиями превышает одну пятую часть от общего объёма реализации газа.

Доля договоров с социально-значимыми потребителями газа составила 17%, в том числе 4% – с теплоснабжающими организациями.