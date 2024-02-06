По словам главы УДХБ, на город обрушились аномальные снежные дожди, из-за чего у дорожников постоянный аврал.

По словам главы УДХБ, на город обрушились аномальные снежные дожди, из-за чего у дорожников постоянный аврал.

Директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Галина Зурнаджан прокомментировала ситуацию с уборкой снега в городе. Этой зимой горожане особенно активно жалуются на заваленные снегом улицы, проезды, тротуары и дворы. Галина Зурнаджан сегодня отметила, что, с одной стороны, многие омичи не знают технологии уборки снега, с другой стороны, этого самого снега в Омске очень много.

– У нас идет аномальная зима. Аномальные снежные дожди переходили в температуру до –39 градусов, – заявила Зурнаджан в эфире ГТРК «Иртыш». – Многие задают вопросы о том, как в городе убирают снег, может быть, от того, что не понимают, как в целом нужно выполнять эти работы. Перед тем как убрать снег, сначала нужно выполнить противогололедную обработку. В ночь пойдем с полным прометанием – образовавшаяся кашица очень хорошо уберется. Я сейчас ехала и видела, что техника работает на Красном Пути. Причем она там работает не по тому, что я по Красному Пути ехала, а исходя из нашего графика.

Всего омские дорожники вывезли из города 610 тыс. кубометров снега, в прошлом году на эту дату было вывезено 420 тысяч «кубов». В этом году снежная масса очень тяжелая и влагонасыщенная.