Омск-Информ
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·Общество

Мужчина решил написать негативный комментарий про СВО в соцсети «Одноклассники».
Вступило в силу постановление Тарского городского суда, который рассматривал административное дело в отношении местного жителя. Мужчина был привлечен к ответственности за комментарий.
В социальной сети «Одноклассники» в группе «Тара360» мужчина опубликовал коммментарий, в котором негативно высказался о проведении СВО и Вооруженных силах РФ. Суд посчитал, что таким образом мужчина совершил публичные действия, направленные на подрыв авторитета ВС РФ.
Мужчине назначили штраф в размере 30 тыс. рублей. 
·Общество

Мужчина решил написать негативный комментарий про СВО в соцсети «Одноклассники».
Вступило в силу постановление Тарского городского суда, который рассматривал административное дело в отношении местного жителя. Мужчина был привлечен к ответственности за комментарий.
В социальной сети «Одноклассники» в группе «Тара360» мужчина опубликовал коммментарий, в котором негативно высказался о проведении СВО и Вооруженных силах РФ. Суд посчитал, что таким образом мужчина совершил публичные действия, направленные на подрыв авторитета ВС РФ.
Мужчине назначили штраф в размере 30 тыс. рублей. 