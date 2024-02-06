Такие обязанности Центробанк закрепил за негосударственными пенсионными фондами. Раньше далеко не все из них шли на это добровольно.

Такие обязанности Центробанк закрепил за негосударственными пенсионными фондами. Раньше далеко не все из них шли на это добровольно.

Банк России утвердил стандарт, касающийся деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Их клиенты отныне могут расторгнуть договор с фондом в течение 14 дней. Речь идет о соглашениях, заключенных через агентов. Прежде лишь некоторые НПФ практиковали подобное добровольно.

Еще НПФ будут добавлять больше сведений в так называемый Ключевой информационный документ – именно его получают люди перед тем, как заключить договор о негосударственном пенсионном обеспечении. В этом документе появится раздел о гарантиях клиенту на случай, если фонд вдруг обанкротится. Там же можно узнать о величине суммы возмещения ущерба и порядке ее получения.

Закон обязывает НПФ обеспечивать инвестиции без убытков. Поэтому в Ключевом информационном документе сказано, что фонд должен фиксировать на пенсионном счете результаты инвестирования средств клиента.

– Если НПФ понес убытки, он должен восполнить пенсионный счет клиента на эту величину. Также НПФ не может уменьшить размер негосударственной пенсии и продолжительность ее выплаты в случае отрицательного результата при размещении пенсионных резервов, – говорится на сайте ЦБ РФ.

Действовать утвержденный стандарт начнет через 90 дней после его размещения на официальном сайте ЦБ РФ.