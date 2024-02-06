Им не давали нормально отдыхать, неправильно учитывали рабочее время и не оплачивали переработки.

Им не давали нормально отдыхать, неправильно учитывали рабочее время и не оплачивали переработки.

Работники депо Входная в Омске пожаловались на условия труда в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. После проверки выяснилось, что работодатель систематически нарушал их трудовые права.

В депо не соблюдался режим труда и отдыха работников, нарушался порядок учета рабочего времени и оплаты сверхурочной работы. Кроме того, к работе допускали людей, которые не проходили обучение и инструктажи. Также выявлены факты несоблюдения требований технологических процессов в пунктах технического обслуживания вагонов.

– По результатам проверки начальнику Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении начальника депо возбуждены дела об административных правонарушениях, – сообщили в ведомстве.

Начальнику депо придется ответить за нарушение трудового законодательства. На троих других должностных лиц возбуждены административные дела о действиях, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте (ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ).