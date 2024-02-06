Во время обеда первокласснику стало интересно, что в кастрюле, и он опрокинул ее на себя и своего 2-летнего брата. Дети получили ожоги.

Во время обеда первокласснику стало интересно, что в кастрюле, и он опрокинул ее на себя и своего 2-летнего брата. Дети получили ожоги.

Несчастный случай с детьми произошел в Исилькульском районе. Там первоклассник опрокинул на себя и на своего брата горячий суп.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, семья села обедать, когда ребенку стало интересно, что же в кастрюле. Он потянул ее на себя и опрокинул. Горячий суп также пролился и на младшего ребенка – 2-летнего мальчика. Оба с ожогами доставлены в больницу и находятся под присмотром врачей.

По факту ЧП проводится проверка.