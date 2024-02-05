Виталий и Алена Хоценко получили частицу огня семейного очага, который был зажжен на выставке «Россия» на ВДНХ.

Виталий и Алена Хоценко получили частицу огня семейного очага, который был зажжен на выставке «Россия» на ВДНХ.

Сегодня, 5 февраля, Омская область приняла эстафету Года семьи в Российской Федерации. Открыл Год семьи губернатор Виталий Хоценко, который пришел на торжественную церемонию вместе с женой Аленой и маленькими детьми. Глава региона отметил, что главное предназначение семьи – это рождение детей, а значит, продолжение народа и страны.

– У нас в Омской области 400 тысяч детей. Они воспитываются в 215 тысячах семей. Каждая шестая из них – многодетная. На протяжении уже более 15 лет число многодетных семей постоянно растет, и только за последние пять лет их стало на 20 % больше, – подчеркнул Хоценко.

Глава региона отметил, что в этом году будут предусмотрены дополнительные меры поддержки семей с детьми за счет средств регионального бюджета. В целом на социальную помощь семьям направят почти 6 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, губернатор утвердил план мероприятий на Год семьи, состоящий более чем из 150 пунктов. Это фестивали, форумы, выставки, семинары и многое другое. Виталий Хоценко пригласил омичей присоединяться ко всем активностям и событиям.

В Омскую область была доставлена частица огня семейного очага «Сердце России», зажженного на ВДНХ в рамках форума «Родные – Любимые» в честь старта всероссийского Года семьи. Молодая супружеская пара Ангелина и Роман Ахтеньевы, сочетавшиеся законным браком на выставке «Россия» в день презентации Омской области, вручила капсулу семейного очага Виталию и Алене Хоценко как эстафету Года семьи.

– Этот огонь семейного очага предназначен всем нам, всем омским семьям. Пусть от него зажигаются тысячи новых очагов, создаются новые семьи, рождаются дети. С Годом семьи! – поздравил глава региона.

Капсула с огнем семейного очага будет передана на хранение в семейный многофункциональный центр. Символ семейного счастья также поместят в храм святых Петра и Февронии, считающихся покровителями семьи.