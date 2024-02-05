Виталий Торопов, занимающийся перевозками в такси, объяснил, к чему приведет новая поминутная тарификация перевозок в Омске.

Виталий Торопов, занимающийся перевозками в такси, объяснил, к чему приведет новая поминутная тарификация перевозок в Омске.

На минувших выходных стало известно о том, что в Омске агрегаторы такси начали переходить на новую систему тарифообразования, по которой стоимость поездки рассчитывается не в зависимости от расстояния, а напрямую коррелирует с длительностью поездки. Об этом сообщил замглавы омского Минтранса Игорь Кожухов.

Омский предприниматель Виталий Торопов уже много лет занимается бизнесом в сфере такси и крайне неоднозначно оценивает нововведение. По словам эксперта, на самом деле поездки на такси, которые ранее занимали несколько десятков минут, теперь из-за пробок растягиваются на часы. Раньше в городе просто не было пробок.

– Помните, как было раньше, лет 20 назад? Тогда минимальная стоимость поездки была 50 рублей плюс 3-4 рубля стоил километр поездки. Но тогда и с Московки до Нефтяников в час пик можно было доехать за 40 минут. Сейчас этот же путь с учетом пробок займет часа 2. Поэтому, с одной стороны, это здравая идея, – говорит предприниматель.

Но есть у нововведения и ряд очевидных минусов. О них эксперт говорит отдельно.

– Пассажир такси просто не будет знать конечную стоимость поездки, потому что спрогнозировать ее будет невозможно. Сколько времени займет поездка: 20–30 минут или час? Никто сказать не сможет, так как неизвестно, чего ждать на дороге. Соответственно, не будет известна и конечная сумма, которую придется отдать пассажиру. А вдруг у пассажира просто не хватит денег на поездку? – недоумевает Торопов. – Вот сейчас, не в час пик, такси с Гашека на Нефтезаводскую стоит 560 рублей экономом. А если по новой системе я поеду, попаду в пробку, время пройдет, и поездка обойдется, к примеру, в 750 рублей. А у меня этих денег нет – ни наличными, ни на карте. И что делать? Это очень неправильно. Сейчас же нет такого, что вы приходите в магазин, берете булку хлеба, и чем дольше вы стоите в очереди на кассе, тем дороже становится этот хлеб.

Эксперт отметил, что если введут новую систему тарификации такси, то омичи могут просто перестать пользоваться этим видом транспорта. Ведь не будет одного из главных преимуществ такси – оперативности поездок.

– Водители такси перестанут спешить. А зачем они поедут быстро? Будут ездить очень медленно, так как деньги им «капают» за время. Представьте, если вам нужно срочно в аэропорт уехать, а водитель едет медленно и тянет время, – говорит предприниматель.

По мнению Виталия Торопова, столь странными методами агрегаторы такси хотят выровнять экономику, но необязательно для этого делать такие хитрые тарифы. Предприниматель напомнил, что помимо «Яндекса» есть и другие такси в Омске – «Таксовичков», «Максим», InDriver. Причем у этих служб заказа стоимость комиссии меньше, поэтому и стоимость поездки дешевле. Так что для экономии необязательно пользоваться самым большим и популярным сервисом.