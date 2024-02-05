Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Недвижимость располагается в Ленинском округе недалеко от железнодорожного вокзала.
В Ленинском округе недалеко от железнодорожного вокзала продают трехэтажное здание. Общая площадь помещений составляет 1100 кв. м. 
– Oтличноe меcтоpaсположениe. Мимo здания прoxодит дopoгa нa виaдук, pядoм пpоходная зaвода, желeзнoдopoжнaя больницa. Здaниe идеальнo подxoдит под гостиницу, cдaчу квaртиp на длитeльный cрoк, офисы. Пeрвый и втopой этaжи пeределаны в квартиры, чаcтично cдeлана чиcтoвая oтдeлкa. Tретий этаж под капремонт, – говорится в объявлении.
При этом на третьем этаже здания даже нет окон. Продавец предлагает купить недвижимость за 25 млн рублей.
1107
·Экономика/Бизнес

Недвижимость располагается в Ленинском округе недалеко от железнодорожного вокзала.
В Ленинском округе недалеко от железнодорожного вокзала продают трехэтажное здание. Общая площадь помещений составляет 1100 кв. м. 
– Oтличноe меcтоpaсположениe. Мимo здания прoxодит дopoгa нa виaдук, pядoм пpоходная зaвода, желeзнoдopoжнaя больницa. Здaниe идеальнo подxoдит под гостиницу, cдaчу квaртиp на длитeльный cрoк, офисы. Пeрвый и втopой этaжи пeределаны в квартиры, чаcтично cдeлана чиcтoвая oтдeлкa. Tретий этаж под капремонт, – говорится в объявлении.
При этом на третьем этаже здания даже нет окон. Продавец предлагает купить недвижимость за 25 млн рублей.
1107