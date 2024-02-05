Больше всего, на 11,4 %, снизилась урожайность зерна, масличных культур, плодов и ягод.

Больше всего, на 11,4 %, снизилась урожайность зерна, масличных культур, плодов и ягод.

По предварительным данным Омскстата, в 2023 году Омская область произвела сельскохозяйственную продукцию на 116,4 млрд рублей (зерна, масличных культур и плодов – на 60 млрд рублей, а мяса и яиц – на 56,4 млрд). По этому показателю регион занял 4-е место в Сибири.

Индекс сельскохозяйственного производства по сравнению с предыдущим годом снизился на 7,7 %. Это произошло в основном за счет растениеводства: уменьшения сбора урожая зерна, масличных культур, плодов и ягод на 11,4 %.

Объем продукции животноводства сократился на 2,6 %. В регионе стали выращивать меньше скота и птицы, а также производить меньше яиц.

На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 47,4 % продукции. Еще 29,4 % произвели личные подсобные хозяйства омичей, а 23,3 % – крестьянско-фермерские хозяйства.