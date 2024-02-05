Влада Рослякова сыграла мать-одиночку в короткометражке режиссера Эмили Грумс.

Влада Рослякова сыграла мать-одиночку в короткометражке режиссера Эмили Грумс.

Супермодель Влада Рослякова, родившаяся и выросшая в Омске, снялась в короткометражке американского режиссера Эмили Грумс. Ей досталась роль матери-одиночки, воспитывающей двух дочерей. Кинолента посвящена отношениям в семьях.

Вместе с омичкой в фильме снялись Райли Купер (старшая дочь) и Бетти Джо Остин (младшая дочь). Премьера картины пройдет 24 февраля в Торонто.

Отметим, что это не первый фильм, в котором снимается Рослякова. Ранее она играла в фэнтези Эмбер Грей принцессу Фиону, в 2022 году ей досталась одна из ролей в американском сериале.