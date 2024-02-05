Браки будут заключать «задним числом», с момента начала сожительства, которое придется доказать в суде.

Браки будут заключать «задним числом», с момента начала сожительства, которое придется доказать в суде.

На прошлой неделе в Госдуму России внесли законопроект, который позволит заключать браки с участниками спецоперации «задним числом», после их смерти. Таким образом власти хотят защитить интересы членов «фактических» семей военнослужащих.

Законопроект вносит изменения в Гражданский кодекс, позволяя признать официальным браком сожительство, длившееся более трех лет. При наличии детей срок сокращается до года. В качестве доказательств в суде можно предоставить, например, свидетельские показания и единый адрес регистрации. Закон позволит семье получить все льготы, которые полагаются официальным супругам и детям.

Законопроект опубликован на сайте Госдумы. Депутаты его еще не рассматривали.