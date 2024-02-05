Поезд удержался на колесах. Сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры выясняют причины.

Поезд удержался на колесах. Сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры выясняют причины.

Сегодня около 4:00 при проведении маневровых работ на станции Московка в Ленинском округе Омска сошли с рельсов два пустых вагона. Опрокидывания не произошло.

Сход не привел к задержкам в движении поездов. Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет причины и обстоятельства происшествия.

– Омской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, – отметили в ведомстве.

Похожий случай станции Московка произошел в марте. Там с рельсов сошла только одна колесная пара грузового вагона.