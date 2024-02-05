Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

За первый месяц этого года из региона за границу вывезли более 83 тыс. тон растительной продукции.
В январе из Омской области за границу было вывезено более 83 тыс. тонн растительной продукции. Это на 4,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном Россельхознадзоре.
– Основной объем отгружаемой продукции – зерно и продукты переработки – 74,9 тыс. тонн (90 %), кроме того, отгружено 2,5 тыс. тонн картофеля, 6 тыс. тонн растительного масла и 253,5 тонны семенного материала (пшеница, лен, кормовые травы), – отметили в ведомстве.
Чаще всего продукция из Омской области направлялась в Казахстан, Китай и Киргизию.
·Общество

За первый месяц этого года из региона за границу вывезли более 83 тыс. тон растительной продукции.
В январе из Омской области за границу было вывезено более 83 тыс. тонн растительной продукции. Это на 4,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном Россельхознадзоре.
– Основной объем отгружаемой продукции – зерно и продукты переработки – 74,9 тыс. тонн (90 %), кроме того, отгружено 2,5 тыс. тонн картофеля, 6 тыс. тонн растительного масла и 253,5 тонны семенного материала (пшеница, лен, кормовые травы), – отметили в ведомстве.
Чаще всего продукция из Омской области направлялась в Казахстан, Китай и Киргизию.