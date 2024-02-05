За первый месяц этого года из региона за границу вывезли более 83 тыс. тон растительной продукции.

За первый месяц этого года из региона за границу вывезли более 83 тыс. тон растительной продукции.

В январе из Омской области за границу было вывезено более 83 тыс. тонн растительной продукции. Это на 4,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

– Основной объем отгружаемой продукции – зерно и продукты переработки – 74,9 тыс. тонн (90 %), кроме того, отгружено 2,5 тыс. тонн картофеля, 6 тыс. тонн растительного масла и 253,5 тонны семенного материала (пшеница, лен, кормовые травы), – отметили в ведомстве.

Чаще всего продукция из Омской области направлялась в Казахстан, Китай и Киргизию.