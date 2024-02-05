Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В Омской области объем вкладов на душу населения составил 192,1 тыс. рублей.
Омская область оказалась на 56-м месте в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения, составленном экспертами «РИА Новости».
Так, в 2023 году в регионе объем вкладов на душу населения составил 192,1 тыс. рублей. При этом отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам составило 5,3.
За год размер вкладов увеличился на 24,9 %. 
·Экономика/Бизнес

В Омской области объем вкладов на душу населения составил 192,1 тыс. рублей.
Омская область оказалась на 56-м месте в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения, составленном экспертами «РИА Новости».
Так, в 2023 году в регионе объем вкладов на душу населения составил 192,1 тыс. рублей. При этом отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам составило 5,3.
За год размер вкладов увеличился на 24,9 %. 