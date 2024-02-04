На проект по интеграции недостроенных объектов метрополитена в транспортную сеть Омска было заложено около 73 млн. Деньги отдадут на гидроузел.

На проект по интеграции недостроенных объектов метрополитена в транспортную сеть Омска было заложено около 73 млн. Деньги отдадут на гидроузел.

В государственную программу «Развитие транспортной системы Омской области» собираются внести изменения, напрямую затрагивающие Омский метрополитен. Выделенные на него средства перераспределят на Красногорский гидроузел.

Речь идет о проекте по интеграции недостроенных объектов метрополитена в транспортную сеть Омска. На эти цели предполагалось направить 72,8 млн рублей. Конкурс по выбору подрядчика был отменен на основании решения УФАС. Проводить новый пока не будут, а деньги направят на другой важный инфраструктурный объект, сообщает «СуперОмск». Правительственное постановление в ближайшее время рассмотрят депутаты Заксобрания.

– По мероприятию «Разработка проектно-технических решений по интеграции недостроенных объектов Омского метрополитена в транспортную инфраструктуру города Омска» госпрограммы № 585-п изменение срока реализации с 2024 года на 2027 год и перераспределение финансирования в размере 72,8 млн рублей (с последующим восстановлением объемов финансирования в 2024 году) на мероприятие «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Завершение строительства. Пусковой комплекс (1 этап строительства)» госпрограммы № 584-п в связи с необходимостью проведения дополнительных проектно-изыскательских работ для обеспечения надежности и безопасности основных напорных гидротехнических сооружений, – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в Омск приедут специалисты Минтранса РФ, которые проведут обследование объектов недостроенного метро.

– Они проведут все необходимые работы, подготовят документацию и дадут свое экспертное заключение. Тогда станет понятно, как мы дальше пойдем с метро, – заявил в интервью РИА «Омск-информ» вице-губернатор Динар Курманов.

Проект интеграции метро в транспортную инфраструктуру Омска предполагал выбор одного из трех вариантов: достройка подземки, запуск легкорельсового транспорта либо использование тоннелей и переходов для трамвайного линии.