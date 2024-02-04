Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Трагедия в Лисичанске унесла жизни 27 взрослых и 1 ребенка. Сегодня в ДНР объявили день траура.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко выразил соболезнования родным и друзям погибших жителей Донбасса. Вчера вооруженные силы Украины ударили ракетами по пекарне в Лисичанске. Погибли 28 человек, в том числе один ребенок.
– Ужасная трагедия в Донбассе. ВСУ ударили по мирному населению в Лисичанске. От себя и всех омичей выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Омская область скорбит вместе с вами! – написал в своем ТГ-канале Хоценко.
Отметим, что Лисичанск находится рядом с линией фонта, примерно в 100 км от Луганска. Глава республики Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура.
1301
·Происшествия

Трагедия в Лисичанске унесла жизни 27 взрослых и 1 ребенка. Сегодня в ДНР объявили день траура.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко выразил соболезнования родным и друзям погибших жителей Донбасса. Вчера вооруженные силы Украины ударили ракетами по пекарне в Лисичанске. Погибли 28 человек, в том числе один ребенок.
– Ужасная трагедия в Донбассе. ВСУ ударили по мирному населению в Лисичанске. От себя и всех омичей выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Омская область скорбит вместе с вами! – написал в своем ТГ-канале Хоценко.
Отметим, что Лисичанск находится рядом с линией фонта, примерно в 100 км от Луганска. Глава республики Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура.
1301