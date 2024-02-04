Как заявил вице-губернатор Динар Курманов, нынешняя непростая зима со снегом и ледяными дождями «вытрясла все из карманов дорожников».

Как заявил вице-губернатор Динар Курманов, нынешняя непростая зима со снегом и ледяными дождями «вытрясла все из карманов дорожников».

Заместитель председателя правительства Омской области Динар Курманов прокомментировал уборку снега нынешней зимой. Согласно прогнозам синоптиков, на регион идут сильный снегопад и метель.

В связи с этим глава региона Виталий Хоценко поручил Курманову и региональному Минтрансу в случае необходимости оказывать содействие муниципальным районам по ликвидации последствий снегопада, а также держать на контроле ситуацию по очистке от снега федеральных и региональных дорог.

– Эта зима непростая: не только снег, но и ледяные дожди вытрясли все из карманов наших дорожников. Количество высыпанной песко-соляной смеси беспрецедентное, – сказал Курманов в интервью РИА «Омск-информ». – Было бы хорошо ловить снег на подлете, но это из области фантастики. Я работал в Челябинске, часто бываю в командировках в Новосибирске и знаю, что такое плохое содержание дорог.

Чиновник отметил, что парк уборочной техники в Омск регулярно обновляется. Сейчас рассматривается возможность приобретения дополнительных машин в лизинг.