«Омск как степь»: жители высмеяли уборку снега на бульваре Архитекторов

Горожане пожаловались на занесенные снегом остановки, тротуары и площадки у пешеходных переходов.

Фото: vk.com/omsk_vk

Омичи пожаловались на состояние тротуаров в городе, особенно отметив бульвар Архитекторов. Свои претензии жители высказали в телеграм-канале «Аварийный Омск».

– В УДХБ явно праздник, ведь теперь настало их любимое время года «само растает». Но было бы отлично, наверное, очистить светофорные площадки и решетки ливневой канализации, чтобы пешеходы могли хоть как-то пройти. Кстати, удивительно, наверное, для города и УДХБ, что на тротуаре бульвара Архитекторов, который по документам всю зиму активно чистили, слой наста от 20 до 40 см, – отметил омич.

Жители добавили, что во многих местах города остаются занесенными снегом остановки, тротуары и площадки у пешеходных переходов. По их словам, из-за этого Омск сейчас больше напоминает степь, чем областной центр.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, в городе уже установилось настоящее весеннее тепло.