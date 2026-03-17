·Общество

Шелест обратился к подросткам, решившим убрать снег в скейт-парке

Мэр призвал подождать плюсовых температур.

Мэр Омска Сергей Шелест опубликовал публичное обращение к подросткам, которые самостоятельно начали расчищать площадку скейт-парка от снега и наледи. Видео с трудовыми подвигами нетерпеливых школьников накануне опубликовал телеграм-канал «Омск-путеводитель».

Глава города предложил немного подождать.

– Ребята, надо немного подождать. Как только наступят стабильные плюсовые температуры, сотрудники «Спортивного города» приведут все в порядок. Давайте наберемся терпения, сезон не за горами, – сказал Шелест.

Иначе из-за воздействия шанцевыми инструментами и попадания воды в трещины испортится покрытие. Кроме того, такие усилия небезопасны.

