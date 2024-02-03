Омск-Информ
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·Общество

Из-за надвигающегося на регион снегопада все службы будут работать в режиме повышенной готовности, заявил губернатор Виталий Хоценко.

На Омскую область надвигается мощный и продолжительный снегопад. В связи с этим губернатор Виталий Хоценко дал ряд поручений своим подчиненным.

- Поставил задачу мэру Сергею Шелесту и главам районов региона проверить исправность дорожной техники. Поручил своему заместителю Динару Курманову и региональному Минтрансу в случае необходимости оказывать содействие нашим районам по ликвидации последствий снегопада, а также держать на контроле ситуацию по очистке от снега федеральных и региональных дорог, - заявил Хоценко.

По словам главы региона, все службы будут работать в режиме повышенной готовности.

Напомним, что, по данным синоптиков, снегопад будет идти всю следующую неделю. Кроме того, ожидается метель.

·Общество

Из-за надвигающегося на регион снегопада все службы будут работать в режиме повышенной готовности, заявил губернатор Виталий Хоценко.

На Омскую область надвигается мощный и продолжительный снегопад. В связи с этим губернатор Виталий Хоценко дал ряд поручений своим подчиненным.

- Поставил задачу мэру Сергею Шелесту и главам районов региона проверить исправность дорожной техники. Поручил своему заместителю Динару Курманову и региональному Минтрансу в случае необходимости оказывать содействие нашим районам по ликвидации последствий снегопада, а также держать на контроле ситуацию по очистке от снега федеральных и региональных дорог, - заявил Хоценко.

По словам главы региона, все службы будут работать в режиме повышенной готовности.

Напомним, что, по данным синоптиков, снегопад будет идти всю следующую неделю. Кроме того, ожидается метель.