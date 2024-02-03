По данным синоптиков, всю следующую неделю в регионе будет идти сильный снегопад. Также будет метель.

По данным синоптиков, всю следующую неделю в регионе будет идти сильный снегопад. Также будет метель.

В воскресенье, 4 февраля, в Омской области ожидается сильный снегопад. По данным синоптиков, в регионе будет идти метель, а порывы ветра будут достигать до 13 м/с. Столбик термометра ночью может упасть до -24 градусов. Днем омичей ждет потепление до -2 градусов. На дорогах образуется гололед.

В начале рабочей недели метель и снегопад продолжатся. Порывы ветра уже составят до 17 м/с, а температура воздуха днем снизится до -6 градусов.

Снегопад будет идти всю неделю. Больше всего осадков омичей ждет в четверг, 8 февраля.