Пару лет назад Вера Вяткина ради супруга оставила тренировки и переехала в Чечню. Теперь она решила начать все заново.

Пару лет назад Вера Вяткина ради супруга оставила тренировки и переехала в Чечню. Теперь она решила начать все заново.

Прошлым летом на спецоперации погиб супруг омской спортсменки Веры Вяткиной. В 2022 году девушка переехала вместе с Даниилом в военный городок в Чечне, на место службы мужа. Ради семьи девушка оставила гиревой спорт, вскоре забеременела. Муж девушки погиб через пару месяцев после рождения сына.

Теперь девушка планирует возвращаться в Омск и к тренировкам. Вера – мастер спорта России по гиревому спорту, призер первенства Европы, первенства мира и чемпионата России 2022 года. Как сообщает « НГС55 », параллельно с тренировками Вера собирается растить сына.

– Ребенок – это мотивация жить, что-то делать и не отчаиваться. Я надеюсь, что эмоции и напряжение смогу выплеснуть в спорте. Декрет – это тоже тяжелая вещь, все вместе навалилось. Это новый статус, а спорт может стать глотком воздуха. Нужно возвращаться, чтобы отвлечься, – рассказала Вера журналистам.

Заниматься она планирует в СибГУФКе, где получала образование и который находится рядом с ее домом.