Средства будут выделены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Омской области». Территории под строительство освободят от зеленых насаждений.

Средства будут выделены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Омской области». Территории под строительство освободят от зеленых насаждений.

На ближайшем заседании регионального Заксобрания будут рассматриваться изменения в госпрограмму «Развитие транспортной системы Омской области». В частности, предполагается выделение 35 млн рублей на подготовку территории под строительство Северного обхода. Деньги пойдут на вырубку деревьев.

– По мероприятию «Строительство автомобильной дороги «Северный обход города Омска» госпрограммы № 585-п увеличение объемов финансирования за счет перераспределения средств дорожного фонда в размере 35 млн рублей в целях выполнения работ по освобождению территории под строительство автомобильной дороги от зеленых насаждений (снос, вырубка, корчевка), – говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, которую приводит портал «СуперОмск».

Ранее предполагалось, что будущая дорога, которая соединит федеральные трассы Омск – Тюмень и Челябинск – Новосибирск, пройдет через земли Подгородского лесхоза. Это привело бы к вырубке 35 гектаров леса. Местные жители выступили против этого, в результате переговоров властей с инвестором проекта «Газпромбанком» было принято решение об удлинении трассы с 63 до 67 км.

Как сообщил в интервью РИА «Омск-информ» вице-губернатор Динар Курманов, проектирование Северного обхода завершено, в ближайшее время документы будут переданы на госэкспертизу.